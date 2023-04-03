Цены на сырое молоко в России достигли исторического максимума

Переработчики молока начали расторгать контракты с поставщиками сырья в надежде на снижение закупочных цен. Дело в том, что средняя стоимость сырого молока, производство которого субсидируется государством, в этом году выросла на 13%, достигнув исторического максимума.

Ряд крупных производителей молочных продуктов стали уведомлять поставщиков сырья о расторжении контрактов из-за низкого спроса на часть ассортимента, пишет «Коммерсант». Такими действиями молокозаводы пытаются вынудить производителей сырого молока снизить цены.

По словам игроков молочного рынка, продажи твердых и полутвердых сыров в январе-феврале снизились на 4% год к году, в то время как производство сырого молока росло. В 2022 году продажи творожных десертов в натуральном выражении снизились на 18,6%, йогуртов – на 15,2-17,3%. Продажи сметаны, творога, кефира сократились в диапазоне 1,9-4,2%.

Предложение сырья растет на фоне слабого потребительского спроса на молочные продукты, что «может требовать непопулярных мер». При этом пересмотр контрактов с поставщиками сырья – стандартный процесс для производства молочных продуктов, пик которого приходится на март-апрель перед сезонным ростом объемов молока. Заблаговременное уведомление об отказе от закупок – адекватный и добросовестный шаг переработчиков, у которых может меняться потребность в сырье в зависимости от рыночной конъюнктуры, позволяющий поставщику найти нового покупателя.

Эксперты считают, что спрос на сырое молоко восстановится после снижения цен. Субсидирование государством производства сырого молока сделало этот бизнес очень доходным и привело к избытку сырья.

В свою очередь в Минсельхозе сообщили, что постоянно следят за ситуацией на молочном рынке, а в отрасли сохраняется рентабельность, в том числе благодаря комплексным мерам господдержки. При необходимости министерство совместно с бизнесом выработает дополнительные решения для поддержки рентабельности в секторе.

Москва, Зоя Осколкова

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