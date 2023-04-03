Япония покупает российскую нефть по ценам выше утвержденного потолка

Японские экспортеры покупают российскую нефть по цене, которая превышает установленный для стран G7 лимит в 60 долларов за баррель. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, Токио получил разрешение на закупку российского топлива по стоимости выше потолка. Вашингтон пошел на уступки, так как японское правительство заявило, что это необходимо для обеспечения доступа к энергоносителям.

«Закупки нефти, хотя и незначительные и санкционированные США, говорят о разрыве в единстве возглавляемых Штатами усилий по установлению глобального предела в 60 долларов за баррель на закупки российской сырой нефти», – уточняется в статье.

Кроме того, это исключение свидетельствует о сохраняющейся зависимости Японии от поставок различных энергетических ресурсов из России, речь идет не только об импорте нефти, но и газа.

Токио, Зоя Осколкова

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