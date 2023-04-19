Цены на жвачку в России установили десятилетний рекорд

Жевательная резинка оказалась самым подорожавшим за год санкций продуктом. При этом темпы роста цен на этот товар стали рекордными за последнее десятилетие. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

В марте 2023 года средняя цена упаковки жвачки в рознице составляла 39 рублей (пик цены был достигнут в феврале 2023 года – 39,39 рубля за упаковку). По сравнению с тем же месяцем 2022 года ее стоимость выросла на 22,3% – тогда средняя цена равнялась 32 рубля, пишет РБК.

Темпы подорожания жвачки за последний год стали рекордными за все предыдущее десятилетие. В предыдущие годы жевательная резинка также росла в цене, но ежегодное подорожание составляло 1-3 рубля год (исключение – 2018 год, когда цены незначительно снизились).

Стоимость жвачки так резко возросла из-за ограничений, введенных западными странами против России, говорят эксперты. В апреле прошлого года в рамках пятого пакета санкций ЕС запретил ввоз в РФ типографической краски, бумаги, картона, пленки, а также машин для печати. Вторая причина роста цен – зависимость производства от импорта компонентов: основа для жевательной резинки не производится в России и ввозится из-за рубежа.

До того, как эта основа попала под санкции, она импортировалась морским транспортом из Испании. Сейчас отечественные производители перешли на поставки из Бразилии и Египта, а также «налаживают связь» с Китаем. Но из-за удорожания логистики и увеличения времени в пути поставщики подняли цены до 40%, а оплату за товар просят присылать заранее за два-три месяца.

Что касается импортозамещения, то российские заводы по производству синтетического каучука, которые могли бы заниматься производством основы для жевательной резинки, например в Воронеже и Ефремове, не могут удовлетворить спрос.

Москва, Зоя Осколкова

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