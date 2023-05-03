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Среда, 3 мая 2023, 15:22 мск

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Норвегия нарастит нефтедобычу в Баренцевом море

Нефтяные компании из Норвегии собираются разработать новые месторождения сырья в Баренцевом море, что позволит стране сохранить лидерство по поставкам топлива в Европу. Об этом пишет агентство Bloomberg.

По данным аналитиков, в водах Баренцева моря находится 60% неразведанных запасов нефти и газа Норвегии. Ранее нефтяники не спешили с наращиванием добычи в арктических водах из-за сложных климатических условий. Разработка новых месторождений в Арктике требует масштабных инвестиций.

Однако не так давно норвежские власти поменяли свою позицию и призвали компании активнее осваивать северную зону. В 2023 году правительство Норвегии выдаст лицензии на разведывательные работы на 92 участках, 78 из которых находятся в Баренцевом море.

В настоящее время у Норвегии есть два нефтяных месторождения в том районе. Их разработка представляет меньшую сложность, так как воды свободны ото льда из-за Гольфстрима.

Осло, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Нефть и газ

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