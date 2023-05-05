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Пятница, 5 мая 2023, 12:21 мск

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Треть россиян ощутили рост цен на мясо за последний месяц

Более трети россиян заметили, что за последний месяц подорожало мясо. Таковы результаты опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

По данным исследования, 35% респондентов отметили повышение цен на мясо и птицу за последние четыре недели. 30% опрошенных заявили о заметном подорожании рыбы и морепродуктов, 29% – молока и молочной продукции, 26% – овощей и фруктов, каждый четвертый (25%) завил, что выросла стоимость яиц.

Кроме того, о подорожании хлеба и сахара говорят по 21% респондентов, растительного масла и круп с макаронными изделиями – по 18% участников опроса. Рост цен на алкогольные напитки ощутил каждый восьмой россиянин (12%).

Опрос был проведен 28-30 апреля 2023 года, в нем приняли участие 1500 респондентов в возрасте от 18 лет из 104 населенных пунктов России в 53 регионах.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Рост цен

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