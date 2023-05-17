Биржевая цена бензина Аи-95 впервые превысила 61 тыс. рублей за тонну

Биржевая цена бензина марки «Премиум-95» по итогам торгов в среду впервые поднялась выше 61 тысячи рублей за тонну. Второй день подряд стоимость этого вида топлива обновляет рекорд. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

По итогам торгов 17 мая стоимость Аи-95 на базисе европейской части РФ составляет 61 409 рублей за тонну. Накануне был достигнут ценовой максимум – тогда стоимость бензина Аи-95 поднялась до 60 608 рублей за тонну, обновив рекорд сентября 2021 года.

Тем временем, бензин Аи-92 также вырос в цене на 1,35%, до 52 990 рублей за тонну. Стоимость летнего дизельного топлива увеличилась на 0,6%, до 50 838 рублей за тонну. Цена топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) по итогам сегодняшних торгов снизилась на 0,8%, до 65 444 рублей за тонну.

Ранее в Минэнерго отмечали, что рост биржевых цен на бензин существенно не повлияет на стоимость топлива в рознице. В то же время министерство рекомендовало нефтяникам увеличить объем предложения бензина на бирже.

Москва, Зоя Осколкова

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