В Китае официально учрежден новый регулятор финсектора

В Китае официально учредили Национальное управление финансового регулирования (NAFR), которое станет новым регулятором финансового сектора. Об этом сообщает «Синьхуа».

Власти КНР объявили о создании нового финрегулятора в марте. Новый орган управления создан на основе Комиссии по регулированию банковской и страховой деятельности (CBIRC), он будет находиться в прямом подчинении Госсовета КНР.

NAFR отвечает за регулирование всего финсектора, за исключением рынка ценных бумаг. Он также возьмет на себя некоторые функции Народного банка Китая и Комиссии по регулированию рынка ценных бумаг (CSRC).

По словам экономистов, создание нового регулятора стало началом к углублению структурных реформ в сфере финансового регулирования КНР.

Пекин, Зоя Осколкова

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