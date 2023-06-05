ФАС проверит завышение цен на молочные продукты

Федеральная антимонопольная служба проведет проверку по факту завышения торговыми сетями стоимости молочной продукции. Об этом сообщили в комитете Госдумы по аграрным вопросам.

Депутаты обратились в ФАС с просьбой проверить цены на молочные продукты. Так в 2023 году, по данным парламентариев, наблюдается снижение закупочных цен на сырое молоко на 15-20%. Однако в торговых сетях сохраняются наценки на 40-70% и выше, а по высокомаржинальным видам товаров они достигают 100-150%.

В результате получается, что цена на сырье падает, а для потребителя стоимость готовой продукции растет. В антимонопольной службе сообщили, что по обращению депутатов проводится работа, пишут «Известия».

Согласно данным Росстата, по итогам 2022 года производство молока в хозяйствах всех категорий составило 32,98 млн т, что на 2% больше, чем в 2021-м. Несмотря на это, в 2022 году в России, по данным Минсельхоза, производство творога к 2021 году сократилось на 92,3%, кисломолочных продуктов – на 92%, мороженного – на 88%, йогурта – на 83,8%.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»