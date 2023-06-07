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Среда, 7 июня 2023, 11:13 мск

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Армения, Казахстан и Гонконг блокируют поставки электроники в Россию

Банки некоторых стран стали блокировать оплату за поставки электроники в Россию. Кредитные организации опасаются ограничений, введенных в отношении РФ в десятом пакете санкций.

О блокировках оплаты в Армении, Казахстане и Гонконге сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники на рынке электроники. В последние две недели они все чаще сталкиваются со случаями, когда банки не дают провести транзакции от российских юридических лиц по коду товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) 8542, куда входят процессоры, микросхемы, серверы, телеком-оборудование и другое оборудование.

По словам экспертов, это связано с введением десятого пакета санкций США, которые угрожают банкам, сотрудничающим с РФ. Ограничения касаются в том числе любого предоставления денежных средств, товаров или услуг в пользу заблокированного лица или от такого лица.

По 84-й и 85-й группам ТН ВЭД давно усилен комплаенс-контроль банков, проблемы могут возникнуть почти с любой группой товаров, например с принтерами, уточняет один из собеседников издания. Впрочем, пока, по его словам, не все армянские или гонконгские банки блокируют оплату, а сами поставщики начинают использовать «иные способы проведения платежей».

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Санкции против России

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Москва, Центр России, Россия, Технологии, Экономика, Армения, Казахстан, Санкции против России,