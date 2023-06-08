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Четверг, 8 июня 2023, 14:28 мск

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В США назвали страны, помогающие России обходить санкции в сфере электроники

Фото: FreePik

В Госдепартаменте США заявили, что некоторые страны помогают России в поставках ключевых микрочипов и электроники. Об этом пишет издание Politico.

По словам координатора по санкциям в Госдепартаменте США Джима О'Брайена, импорт в РФ электроники вернулся к уровню, который наблюдался до введения ограничительных мер. Растут объемы закупок микрочипов, процессоров и интегральных схем, которые необходимы для производства современных вооружений.

В Вашингтоне считают, что чипы европейского производства скупают компании Турции, Казахстана, Грузии, Армениа и Объединенных Арабских Эмиратов, а затем перепродают их в Россию. О'Брайен подчеркнул, что Вашингтон пытается ограничить поставки.

Накануне сообщилось, что банки некоторых стран стали блокировать оплату за поставки электроники в Россию. Кредитные организации в Армении, Казахстане и Гонконге опасаются ограничений, введенных в отношении РФ в десятом пакете санкций.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Санкции против России

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Москва, Центр России, Россия, Технологии, Экономика, Санкции против России,