В США назвали страны, помогающие России обходить санкции в сфере электроники

В Госдепартаменте США заявили, что некоторые страны помогают России в поставках ключевых микрочипов и электроники. Об этом пишет издание Politico.

По словам координатора по санкциям в Госдепартаменте США Джима О'Брайена, импорт в РФ электроники вернулся к уровню, который наблюдался до введения ограничительных мер. Растут объемы закупок микрочипов, процессоров и интегральных схем, которые необходимы для производства современных вооружений.

В Вашингтоне считают, что чипы европейского производства скупают компании Турции, Казахстана, Грузии, Армениа и Объединенных Арабских Эмиратов, а затем перепродают их в Россию. О'Брайен подчеркнул, что Вашингтон пытается ограничить поставки.

Накануне сообщилось, что банки некоторых стран стали блокировать оплату за поставки электроники в Россию. Кредитные организации в Армении, Казахстане и Гонконге опасаются ограничений, введенных в отношении РФ в десятом пакете санкций.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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