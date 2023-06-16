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Пятница, 16 июня 2023, 15:57 мск

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Сахар в России подорожал в связи с сезонным фактором

Рост стоимости сахара, который наблюдается в России последние несколько недель, может быть связан с сезонным фактором. Такое предположение сделал глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский.

По его словам, служба не получала жалоб на подорожание сахара. При этом ситуация на рынке стабильная, а «цены сейчас ниже, чем были в прошлом году, заметно».

«Возможно, какой-то сезонный фактор, но мы никаких жалоб на сахар не получали», – заявил глава ФАС в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

С начала 2023 года цены на сахар-песок в России выросли на 10%. По данным Росстата, во вторую неделю июня его стоимость выросла в большинстве регионов страны, в среднем сахар за последние семь дней подорожал на 1,1%.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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