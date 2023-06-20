Российские рестораны подняли цены на 10% в июне

Цены в российских ресторанах в июне выросли в среднем на 10%. Такие данные приводит Федерация отельеров и рестораторов России (ФРиО).

Рестораторы объясняют повышение стоимости блюд в меню удорожанием импортных продуктов, цены на некоторые из них взлетели на 35%, пишут «Известия». Так, в Novikov Group, Tigrus Group и других заведениях заявили, что в цене выросли оливковое масло, соусы, морепродукты, консервы и ряд других продуктов.

По информации отдела закупок Novikov Group, оливковое масло за год подорожало на 34%, рыба – на 25%, морепродукты – в среднем на 14%. Отмечается, что больше всего выросли в цене кальмары, лосось и креветки.

Вице-президент ФРиО, владелец франшизы сети «Мясо и Рыба» Сергей Миронов сообщил, что подорожала мраморная говядина, которую перестали поставлять из-за границы. «Аналогичная ситуация с магаданской креветкой – объем вылова уменьшился, а цены выросли. В нашей сети мы поднимаем цены на креветки на 20%», – отметил он.

По мнению экспертов, повышение цен может отпугнуть посетителей ресторанов, поскольку заведения за год уже несколько раз поднимали стоимость блюд. По информации ФРиО, в прошлом году цены в ресторанах выросли довольно заметно – в среднем на 15-20%, а в этом году рост продолжился.

Москва, Наталья Петрова

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