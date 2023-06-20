Стоимость авиаперелетов в России выросла до максимума за 23 года

В России стоимость перелета классом «эконом» выросла до рекордных значений и достигла максимума с 2000 года. Цены растут из-за дорожающего авиакеросина и сокращения субсидий. В Минтрансе и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) отметили, что рост цен на авиабилеты не превышает прогнозируемый Центробанком индекс инфляции.

По данным Росстата, стоимость перелета в салоне экономического класса по России в мае 2023 года выросла на 28% по сравнению с маем 2022 года, до 6972,36 руб. в расчете на 1 тыс. км пути. «Это максимальное значение с 2000 года (более ранних данных нет). Предыдущий рекорд – 6892,51 руб. – ведомство зафиксировало 13 лет назад, в августе 2010 года. С начала 2023-го за первые пять месяцев цена перелета увеличилась на 32%», – пишет РБК.

Согласно информации, предоставленной ФАС и Минтрансом, рост цен на авиабилеты экономического класса, проданные на период январь-сентябрь 2023 года, не превышает прогнозируемый Банком России индекс инфляции на текущий год (4,5-6,5%). В ФАС также добавили, что отслеживают стоимость билетов экономкласса по более чем 500 маршрутам, в апреле 2023 года цены выросли по сравнению с апрелем 2022 года на 4%.

По словам экспертов, стоимость перелетов растет в первую очередь из-за удорожания горюче-смазочных материалов (ГСМ). Кроме ГСМ на цены влияет стоимость обслуживания самолетов в аэропортах, аэронавигационного обслуживания и многое другое.

Вместе с тем, в связи с санкционным давлением, усложнившим российским компаниям доступ к комплектующим и зарубежным центрам сервисного обслуживания, перевозчики вынуждены завозить запчасти, используя альтернативные каналы поставок, и осваивать дополнительные операции по обслуживанию локально, что неизбежно приводит к повышению цены.

Кроме того, себестоимость перелетов в курортные регионы на юге России выросла из-за роста продолжительности рейсов на фоне закрытия нескольких аэропортов на юге РФ с момента начала специальной военной операции на Украине.

Москва, Зоя Осколкова

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