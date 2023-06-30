В России может подорожать мобильная связь

Правительство РФ может разрешить рост тарифов мобильных операторов на 5% выше инфляции. Расходы сотовых компаний растут, а инвестиции в сети снижаются. В кабмине считают, что уже началась деградация качества услуг. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Развитие отрасли мобильной связи обсуждалось на сессии у премьера Михаила Мишустина 20 июня. Там операторы заявили, что модернизация сетей для обеспечения их стабильной работы потребует роста тарифов ежегодно на уровне, превышающем инфляцию. Инициатива о повышении тарифов была выдвинута рабочей группой по фиксированной связи.

В настоящее время тарифы на связь в России не регулируются. Однако ФАС рекомендует операторам не повышать цены на свои услуги на уровень выше инфляции, накопленной с начала года. В том случае, если имеет место нарушение этих рекомендаций, антимонопольщики могут провести проверку обоснованности повышения цен и предписать снизить их.

Власти готовы пойти навстречу бизнесу только при условии поэтапного повышения цен, сохранения дифференцированного подхода в формировании тарифов для разных групп населения, а также гарантий вложений в развитие и модернизацию сетей.

В прошлом году правительство отказалось от дополнительных мер поддержки операторов в виде льготной ставки по налогу на прибыль, моратория на отчисления в резерв универсального обслуживания и льготных кредитов на покупку оборудования. В стратегии развития отрасли до 2035 года отмечалось, что усиливается отставание РФ в мировых рейтингах по скорости фиксированных сетей, доходы провайдеров стагнируют, а «недостаточная инвестиционная привлекательность отрасли в сочетании с высокой капиталоемкостью создают угрозы деградации телеком-инфраструктуры».

По данным Росстата, в мае 2023 года в России годовая инфляция ускорилась до 2,51%. По прогнозам экспертов, цены на услуги мобильной и широкополосной связи в текущем году могут увеличиться на 12-15%, а в 2024 году – до 20%.

Москва, Зоя Осколкова

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