В России падает спрос на ювелирные украшения из-за роста цен

В ювелирных магазинах сокращается число покупателей. Эта тенденция наблюдается с весны прошлого года. По словам участников рынка, в первую очередь причина в росте стоимости украшений. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование Focus Technologies.

В апреле-мае этого года трафик покупателей оказался на 6% меньше даже по сравнению с провальной весной 2022 года. В тот же период прошлого года число клиентов ювелирных сетей упало на 29%. Тогда массовый отток был связан с началом спецоперации, россияне отдали предпочтение бытовой технике, электронике и одежде.

Участники рынка объясняют снижение активности покупателей ростом цен на украшения. Примечательно, что на фоне общего сокращения трат россиянами растут объемы продаж ювелирки через интернет. Впрочем, пока на этот канал сбыта приходится только 19%, поэтому рост спроса в это сегменте не смог выправить общую ситуацию.

По словам гендиректора Ассоциации ювелиров Вадима Серова, снижение трафика в магазинах может быть связано с переходом россиян в онлайн. Он приводит данные, согласно которым за первые четыре месяца 2023 года продажи ювелирных изделий через интернет увеличились на треть, до 14,5 млрд рублей.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»