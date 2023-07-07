Россияне отметили подорожание сахара и молока за неделю

Жители России назвали продукты, которые сильнее других подорожали за прошедшую неделю. По мнению россиян, цены подскочили на сахар, молоко, мясо и рыбу. Об этом свидетельствует опрос Фонда «Общественное мнение».

По данным на 2 июля 2023 года, чаще респонденты отмечали рост цен на сахар – 29% (25 июня 2023 года – 24%), мясо и птицу – 36% (25 июня 2023 года – 32%), молоко и молочную продукцию – 26% (25 июня 2023 года – 23%), рыбу и морепродукты – 29% (25 июня 2023 года – 25%).

Меньше других категорий подорожали овощи 23% (25 июня 2023 года – 22%), средства личной гигиены – 14% (25 июня 2023 года – 14%), бытовые услуги – 12% (25 июня 2023 года – 11%), услуги транспорта – 12% (25 июня 2023 года – 11%).

На протяжении года (в период с 3 июля 2022 по 2 июля 2023), судя по результатам опроса, стабильнее всего динамика цен на лекарства, алкогольные напитки, бензин, бытовые услуги, медицинские услуги и услуги транспорта.

В исследовании приняли участие 1500 человек, проживающие в 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ.

Москва, Зоя Осколкова

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