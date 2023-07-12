Стоимость автомобилей Lada может вырасти уже в октябре

Весь модельный ряд автомобилей Lada может подорожать в октябре. Об этом сообщил телеграм-канал Mash со ссылкой на собственный источник в компании «АвтоВАЗ».

По словам собеседника канала, цены на автомобили Lada вырастут минимум на 10%. Стоимость концерн пересчитывает раз в квартал – поэтому до середины осени еще можно приобрести машину по старой цене.

«Для примера: «Гранта» в комплектации «комфорт» обойдется в 910 тысяч рублей плюс наценка дилера – вместо нынешних 819. «Веста» с 1,68 млн подорожает до 1,8 млн. Цифры примерные – все зависит от ситуации на рынке», – говорится в сообщении.

При этом в «АвтоВАЗе» уточнили, что прогнозировать стоимость авто в долгосрочной перспективе пока невозможно из-за нестабильного курса валют, который влияет на ценообразование поставщиков, получающих компоненты из-за рубежа.

Москва, Зоя Осколкова

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