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Понедельник, 17 июля 2023, 09:21 мск

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Россияне стали чаще жаловаться на завышение цен на продукты

В России возросло количество жалоб на завышение стоимости продуктов питания. Об этом рассказал статс-секретарь замруководителя Федеральной антимонопольной службы Сергей Пузыревский.

Рост цен на продукты наблюдался по всей России в марте и апреле. Сильнее всего дорожала плодоовощная продукция (лук репчатый, свекла, морковь, капуста, картофель). Также выросли в цене сахар, рис, соль, чай, военное обмундирование, детское питание и другие товары.

«Причиной этого в ряде случаев было недобросовестное, спекулятивное поведение участников рынка в отношении потребителей», – рассказал Пузыревский в интервью газете «Известия». Чаще всего завышение цен наблюдали в ФАС во время начала пандемии коронавируса.

В ФАС разработали законопроект, направленный на борьбу со спекулятивным повышением цен. По словам чиновника, при росте цен более чем на 30 % в коротком промежутке времени, служба будет проверять обоснованность такого повышения цен и регулировать действия участников рынка. Ожидается, что в сентябре законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Рост цен

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