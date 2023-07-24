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Понедельник, 24 июля 2023, 12:41 мск

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В России «школьный набор» подорожал на 7%

Средняя стоимость «школьного набора» в России выросла на 7% за год. Об этом свидетельствует информация, полученная оператором фискальных данных «Платформа ОФД».

В исследовании был проведен анализ 50-55 млн кассовых чеков с более чем 1,1 млн онлайн-касс. В набор первоклассника оператор фискальных данных включает канцелярские принадлежности, рюкзак, школьную форму, дневник, пенал, тетради.

В июле средняя цена «школьного набора» составила 13,4 тысячи рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2022-го он подорожал за год на 7%. В текущем месяце родители купили товаров для подготовки к школе на 10% меньше, чем в прошлом году.

Пока россияне выбирают крупные товары, например, школьные рюкзаки. Так, средний чек рюкзака составил почти 1,9 тысячи рублей (+8% за год), продажи в натуральном выражении увеличились на 15%.

Школьная форма подорожала в среднем на 20%, до 2,9 тысячи рублей, а продажи снизились почти на четверть, пишут «Известия».

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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