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Пятница, 28 июля 2023, 14:29 мск

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В России вдвое подорожал имбирь из-за неурожая в Китае

В России резко выросли цена на имбирь. Причина – плохой урожай в Китае. Об этом сообщает журнал Shopper's.

Средняя стоимость килограмма имбиря в российских магазинах поднялась с 400-420 рублей до 680-700 рублей, говорят источники в торговых сетях.

При этом качество продукции оставляет желать лучшего. Высококачественный имбирь импортировался из Китая, где сейчас наблюдается повышенный спрос из-за низкого урожая.

Поставки дешевого продукта из Бразилии и Перу ситуацию не спасают, имбирь приходится тщательно перебирать, что повышает его стоимость на полке магазина.

Кроме того, на цену влияет низкий курс рубля, имбирь поставляется из-за рубежа, соответственно, платить за него нужно в долларах. Как минимум половина прибавки стоимости обусловлена этим фактором.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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