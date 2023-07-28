В России вдвое подорожал имбирь из-за неурожая в Китае

В России резко выросли цена на имбирь. Причина – плохой урожай в Китае. Об этом сообщает журнал Shopper's.
Средняя стоимость килограмма имбиря в российских магазинах поднялась с 400-420 рублей до 680-700 рублей, говорят источники в торговых сетях.
При этом качество продукции оставляет желать лучшего. Высококачественный имбирь импортировался из Китая, где сейчас наблюдается повышенный спрос из-за низкого урожая.
Поставки дешевого продукта из Бразилии и Перу ситуацию не спасают, имбирь приходится тщательно перебирать, что повышает его стоимость на полке магазина.
Кроме того, на цену влияет низкий курс рубля, имбирь поставляется из-за рубежа, соответственно, платить за него нужно в долларах. Как минимум половина прибавки стоимости обусловлена этим фактором.
Москва, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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