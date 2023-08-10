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Четверг, 10 августа 2023, 15:46 мск

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В Минсельхозе РФ допустили рост продовольственной инфляции

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявил, что цены на зерно не являются стабильными, возможен их рост. На этом фоне глава Минсельхоза не исключил повышение продовольственной инфляции.

«Думаю, что пока, возможно, цены на зерно будут расти. Как следствие, мы в ближайшей перспективе можем увидеть определенные ситуации, связанные с увеличением продовольственной инфляции», – цитирует министра «Интерфакс».

Патрушев отметил, что цены увеличиваются «с учетом ситуации в Черном море, с учетом того, что были прецеденты, когда были атаки на гражданские суда». Однако, по его мнению, это, скорее всего, будет касаться европейского континента. При этом министр указал, что продовольственная инфляция в России пока «достаточно незначительна».

Вместе с тем, заявил Патрушев, в России есть инструменты для ее сдерживания. Речь идет о мерах тарифного регулирования, формировании интервенционного фонда по зерну, поддержке отдельных подотраслей АПК, уточнил он.

Согласно данным Росстата, годовая инфляция в России в июле 2023 года ускорилась до 4,3%, в месячном выражении потребительские цены выросли на 0,63%. Продовольственные товары подорожали на 0,49% за месяц и на 2,23% в годовом выражении.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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