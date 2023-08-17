Молодежь в России покупает меньше продуктов, но тратит на них больше денег

Молодые семьи в России сократили потребление основных продуктов питания. При этом доля затрат на продовольствие в общем объеме их потребительских расходов увеличилась. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

По итогам 2022 года потребление основных групп пищевых продуктов снизилось в диапазоне от минус 8% до минус 22% по сравнению с 2021 годом, передает РБК. «Наиболее сильно в рационе молодых семей сократилось количество молока, фруктов и масла, менее значительно – хлеба, мяса, овощей. В то же время доля затрат молодых семей на продукты в объеме их потребительских расходов увеличилась – на 5,4 п.п., до 29,3%», – говорится в статье.

Примечательно, что фронтальное сокращение потребления еды наблюдалось только среди молодежи. Другие категории населения, например, многодетные семьи и пенсионеры нарастили потребление всех видов пищевых товаров. В целом в домохозяйствах позитивную динамику показало потребление почти всех продуктов питания, кроме фруктов и ягод (минус 2,4%), а также картофеля и молока (символическое снижение в пределах 1%).

Эксперты предложили несколько вариантов объяснения данному феномену – от экономии на продуктах до снижения их покупок на фоне роста востребованности готовых блюд. Кроме того, люди до 35 лет больше подвержены моде на так называемое здоровое питание и чаще других категорий граждан стремятся ограничивать себя в количестве потребляемых килокалорий.

Несмотря на сокращение потребления еды в натуральном выражении, в денежной форме затраты молодых семей на питание не снизились, следует из данных Росстата. Доля трат на продукты в общем объеме потребительских расходов молодежи за год выросла сразу на 5,4 п.п. и достигла 29,3%. В рублях молодые семьи тратили в месяц на продукты по 7,76 тысячи рублей на человека в 2022 году – это на 80 рублей больше, чем в предыдущем.

Москва, Зоя Осколкова

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