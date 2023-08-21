WSJ объявила об окончании 40-летней эпохи экономического роста в Китае

Экономика Китая в скором времени может перейти от роста к стагнации, которая прервет 40-летний период взрывного развития. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По мнению авторов статьи, экономический рост КНР резко замедлился и может превратиться в затяжную стагнацию, подобную той, что Япония переживает с начала 1990-х. Подъем экономики позволял китайским властям в течение нескольких десятилетий инвестировать в строительство заводов, небоскребов и дорог. Подобный подход поднял Китай из бедности и превратил его в «мирового гиганта».

Однако, как считают аналитики, на данный момент эта экономическая модель себя исчерпала. У Пекина заканчиваются возможности для расширения инфраструктуры, в некоторых частях страны находятся малоиспользуемые мосты и аэропорты, миллионы квартир пустуют, а окупаемость инвестиций резко снизилась.

Кроме того, наблюдается неблагоприятная демографическая ситуация, а отношения с Западом разладились, что ставит под угрозу приток иностранных инвестиций. «Это может быть не просто период экономической слабости, а закат долгой эпохи», – отмечают обозреватели.

Международный валютный фонд оценивает рост ВВП Китая в ближайшие годы ниже 4%, что составляет менее половины его показателя за последние четыре десятилетия. В этом случае Китаю не удастся достичь поставленной Си Цзиньпином в 2020 году цели удвоить размер экономики к 2035 году.

Самым очевидным решением экономических проблем для КНР, по мнению экспертов, мог бы стать переход к развитию потребительских расходов и сферы услуг, это создало бы более сбалансированную экономику, которая больше напоминает экономику США и Западной Европы.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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