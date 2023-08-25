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Пятница, 25 августа 2023, 11:10 мск

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Белоруссия повысила цены на сливочное масло для поставок в Россию

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии повысило минимальные экспортные цены на сливочное масло, которое отравляется в Россию. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.

С 25 августа минимальная стоимость поставок сливочного масла жирностью 80% и более составляет 440 российских рублей за 1 кг (ранее – 430 рублей), жирностью от 72% до 80% – 390 российских рублей за 1 кг (380 рублей).

Отмечается, что цены на другую молочную и мясную продукцию, экспортируемую в РФ, не изменились.

Минимальные экспортные цены Минсельхозпрод устанавливает с июня 2022 года. Есть несколько значений стоимости, предусмотренных для разных государств: для России, для стран ЕАЭС (кроме России), для стран СНГ (кроме стран ЕАЭС и Азербайджана) и Грузии, для Азербайджана, для стран вне СНГ (кроме Грузии).

Минск, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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