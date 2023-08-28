Объем наличных в банкоматах и кассах банков достиг рекордного уровня

Объем наличных денег в кассах банков, банкоматах и в пути впервые превысил 2 трлн рублей. Об этом свидетельствует статистика ЦБ РФ. Некоторые кредитные организации уже ввели заградительные меры.

В июле прирост наличных в кассах и банкоматах банков оказался максимальным с сентября прошлого года и составил 180,9 млрд рублей, что на 9,6% больше, чем за месяц до этого. При этом показатель растет второй месяц подряд: в июне денежные средства на балансах банков увеличились на 111,8 млрд рублей, или на 6,3%, передает РБК.

По словам экспертов, одна из причин прироста кассовых остатков – чисто техническая и связана с переоценкой. Дело в том, что из-за ослабления курса рубля в июле средства в валюте росли в рублевом выражении. Граждане могли конвертировать в рубли валютную наличность, прибереженную с прошлого года, пытаясь компенсировать прошлогодние покупки долларов и евро на пике их курса к рублю. В начале июля доллар превысил отметку 90 рублей, хотя по итогам месяца укрепился всего на 2,3%. На этом фоне россияне продали валюту на 44,4 млрд рублей, сообщал Банк России.

Кроме того, банки действительно подкрепляли кассы. Граждане осторожничают и предпочитают наличные деньги. На этом фоне банкоматы все быстрее пустеют, и организации вынуждены заготавливать все больше наличных.

Для банков рост остатков в кассах и банкоматах – неприятный феномен. Дело в том, что они не получают процентного дохода с этих денег, но несут издержки по наполнению наличными кассовых узлов. В этой связи некоторые кредитные организации стали вводить повышенные комиссии или вовсе ограничивать прием иностранной наличной валюты через кассы или банкоматы.

Москва, Зоя Осколкова

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