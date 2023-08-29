Стоимость Аи-95 на бирже поставила новый рекорд

Стоимость бензина Аи-95 в европейской части России по итогам сегодняшних торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже вновь обновила исторический рекорд, достигнув 73 355 рубля за тонну. Топливо подорожало на 0,73%. Биржевая цена Аи-95 бьет рекорды пятый торговый день подряд, следует из данных торговой площадки.

Цена на бензин Аи-92 выросла на 0,23%, до 63 431 рубля за тонну. В то же время стоимость летнего дизельного топлива упала на 1,6%, до 65 714 рублей за тонну. Напомним, в августе его цена 12 раз обновляла исторический рекорд, достигая 67 848 рублей за тонну.

На фоне подъема биржевых цен на автомобильное топливо заметно ускорили темпы роста и розничные цены на бензин и дизтопливо. В ряде регионов на юге России отмечались перебои с поставками топлива.

Москва, Наталья Петрова

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