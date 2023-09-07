Из-за ухода западных брендов в России подорожают горные лыжи и сноуборды

В России ожидается рост цен на горные лыжи и сноуборды. Многие иностранные бренды покинули российский рынок, снаряжение подорожает из-за проблем с логистикой.

Сейчас стоимость качественных иностранных лыж и бордов начинается от 60 тысяч рублей, и это без креплений и ботинок, пишет телеграм-канал SHOT. В ближайшее время цена вырастет на 10-15%, прогнозируют игроки рынка.

По их словам, ведущие иностранные бренды Atomic, Head, Volkl, ROSSIGNOL, WESTON, Jones Projec, Salomon, Burton, Bataleon и другие отказываются завозить свою продукцию в Россию напрямую. В результате товар попадает в страну обходными путями, что сказывается на стоимости.

Собеседники канала утверждают, что цена вырастет и на все лыжно-сноубордные аксессуары: крепления, ботинки и палки. За качественный комплект этой зимой придется отдать более 100 тысяч рублей, тогда как стоимость самых дорогих переваливает за 300 тысяч.

Москва, Зоя Осколкова

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