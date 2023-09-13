российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 13 сентября 2023, 11:13 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

Россия и Турция активно обсуждают переход на нацвалюты в расчетах

фото: пресс-служба Кремля

Турция и Россия начали обсуждение перехода на национальные валюты при взаиморасчетах. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в администрации Рэджепа Тайипа Эрдогана.

В настоящее время идет обсуждение сфер деятельности, где страны могли бы перейти на расчеты в нацвалютах. Процесс начался уже в энергетическом секторе, а именно, в закупках природного газа.

«Экономические отношения двух стран развиваются во всех областях, и мы соответственно выполняем поручения наших лидеров, которые указали на эффективность данного шага. Процесс будет непростым, но главное, что есть политическая воля и конкретные задачи», – рассказал собеседник агентства.

В начале августа по итогам сочинских переговоров президентов России и Турции было объявлено о договоренности об оплате поставок российского газа в рублях, а также появлении тенденции к использованию национальных валют в расчетах между двумя странами в целях снижения доли расчетов в долларах и евро.

Анкара, Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Турция

Российское зерно для африканских стран повезут на 40 судах / В Турции задержали пятерых подозреваемых в подготовке теракта / Обострение отношений Еревана и Москвы: Россия уступает Турции позиции на Южном Кавказе / В Стамбуле 14 человек погибли и пострадали от наводнения / Турция теряет статус главного переговорщика по кризису на Украине / Эрдоган не увидел на горизонте надежд на мир на Украине / России не следует много ожидать от Турции: эксперт оценил итоги переговоров Москвы и Анкары / В Турции назвали Украину и Европу главными проигравшими в конфликте с Россией

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Политика, Россия, Экономика, Турция,