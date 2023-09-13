Россия и Турция активно обсуждают переход на нацвалюты в расчетах

Турция и Россия начали обсуждение перехода на национальные валюты при взаиморасчетах. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в администрации Рэджепа Тайипа Эрдогана.

В настоящее время идет обсуждение сфер деятельности, где страны могли бы перейти на расчеты в нацвалютах. Процесс начался уже в энергетическом секторе, а именно, в закупках природного газа.

«Экономические отношения двух стран развиваются во всех областях, и мы соответственно выполняем поручения наших лидеров, которые указали на эффективность данного шага. Процесс будет непростым, но главное, что есть политическая воля и конкретные задачи», – рассказал собеседник агентства.

В начале августа по итогам сочинских переговоров президентов России и Турции было объявлено о договоренности об оплате поставок российского газа в рублях, а также появлении тенденции к использованию национальных валют в расчетах между двумя странами в целях снижения доли расчетов в долларах и евро.

Анкара, Москва, Зоя Осколкова

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