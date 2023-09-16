В России могут подорожать гамбургеры из-за роста ставки налога

Гамбургеры и чизбургеры в России могут вырасти в цене из-за роста налога на добавленную стоимость. Ранее продавцы применяли к этим товарам пониженную ставку НДС, поскольку их относили к хлебобулочным изделиям.

С 1 октября НДС для фастфуда вырастет до 20%, следует из письма Федеральной налоговой службы. С этого дня будет введен специальный код для товаров вида сэндвич, включая гамбургер, чизбургер и аналогичные изделия, в Общероссийском классификаторе продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2).

Раньше эти изделия не упоминались отдельным пунктом, а потому их классифицировали как хлебобулочные изделия недлительного хранения, которые облагаются налогом по ставке в 10%, передает «Интерфакс».

В крупнейших фаст-фуд сетях заявили, что готовы соблюдать требования контролирующих органов. Впрочем, пока там не решились прогнозировать, на сколько могут подорожать гамбургеры в связи с увеличением ставки НДС.

Москва, Зоя Осколкова

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