российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 16 сентября 2023, 10:09 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

В России могут подорожать гамбургеры из-за роста ставки налога

Гамбургеры и чизбургеры в России могут вырасти в цене из-за роста налога на добавленную стоимость. Ранее продавцы применяли к этим товарам пониженную ставку НДС, поскольку их относили к хлебобулочным изделиям.

С 1 октября НДС для фастфуда вырастет до 20%, следует из письма Федеральной налоговой службы. С этого дня будет введен специальный код для товаров вида сэндвич, включая гамбургер, чизбургер и аналогичные изделия, в Общероссийском классификаторе продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2).

Раньше эти изделия не упоминались отдельным пунктом, а потому их классифицировали как хлебобулочные изделия недлительного хранения, которые облагаются налогом по ставке в 10%, передает «Интерфакс».

В крупнейших фаст-фуд сетях заявили, что готовы соблюдать требования контролирующих органов. Впрочем, пока там не решились прогнозировать, на сколько могут подорожать гамбургеры в связи с увеличением ставки НДС.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Рост цен

Средняя стоимость российских автомобилей достигла рекордного уровня / Ускорение роста цен за последний месяц заметили более половины россиян / Из-за ухода западных брендов в России подорожают горные лыжи и сноуборды / Апельсиновый сок в России готов к подорожанию / В Минэкономразвития РФ заметили ускорение инфляции / В России осенью подорожает шаурма из-за роста цен на мясо / «Держать цены уже нет возможности»: пекари предупредили о скором подорожании хлеба / Дальнейшее повышение ставки ЦБ грозит обернуться непредсказуемым ростом цен – экономист

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Экономика, Рост цен,