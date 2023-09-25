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Понедельник, 25 сентября 2023, 17:40 мск

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Катар не видит альтернативы газу на рынке источников энергии

Природный газ останется основным источником энергии после 2050 года. Такого мнения придерживается госминистр энергетики Катара Саад аль-Кааби.

По его словам, любой сбалансированный переход к низкоуглеродной энергетике требует интеграции газа в нынешнюю и будущую энергетическую структуру. «Природный газ будет важным фактором и дальше и будет использоваться в качестве источника энергии для базовых нагрузок во многих странах и в течение многих лет после 2050 года», – отметил аль-Кааби, выступая на министерской встрече Недели «зеленого перехода» в Токио.

Возобновляемые источники энергии не могут быть единственным решением из-за их непостоянного характера, указал катарский министр. Природный газ в процессе энергетического преобразования видится как готовое решение и по более низкой цене, подчеркнул аль-Кааби.

Tokyo Green Transition Week проводится в Японии и посвящена «чистой» энергетике с целью достижения баланса между энергетической безопасностью, мерами борьбы с изменением климата и ростом экономики.

Доха, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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