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Пятница, 29 сентября 2023, 10:29 мск

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Банк России продлил ограничения на перевод средств за рубеж

Центробанк продлил еще на шесть месяцев ограничения на перевод денег за границу. Они будут действовать по 31 марта 2024 года. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Граждане России и физические лица – нерезиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более 1 млн долларов США или в эквиваленте в другой иностранной валюте», – говорится в сообщении.

Кроме того, сохраняются лимиты на перечисления через системы денежных переводов. В месяц граждане смогут отправить не более 10 тысяч долларов или в эквиваленте в другой иностранной валюте.

Те, кто работает в России, но являются гражданами других государств, могут перевести за рубеж средства в размере заработной платы. «Такое право есть у представителей как дружественных, так и недружественных стран», – отметили в ЦБ.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЦБ РФ

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