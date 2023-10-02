В Японии рухнул рынок подержанных автомобилей

Рынок подержанных автомобилей в Японии обвалился после введения ограничений на экспорт машин в Россию. Японские компании потеряли от 30 до 70% оборота, подсчитали аналитики Reuters.

Российский спрос на подержанные автомобили из Японии вырос после ужесточения западных санкций. На Россию приходилось боле четверти японского экспорта, а с января до августа в Россию отгрузили более 150 тыс. японских автомобилей с пробегом. Бизнес ожидал, что к концу года объем торговли в этой категории вырастет до двух миллиардов долларов.

Вместо этого за августа-сентябрь ориентированные на российский импорт фирмы потеряли 70% бизнеса. Сумевшие найти клиентов в Новой Зеландии, Юго-Восточной Азии и Африке компании лишились 20-50% оборота.

Бизнес частично развернулся на внутренний рынок, но это привело только к падению цен на 8%. Агентство отметило, что ситуация выгодна компаниям, занимающимся переработкой, в частности, аккумуляторных батарей электромобилей и гибридов.

Экспорт автомобилей из Японии в Россию по итогам июля вырос на 53% по сравнению с тем же периодом 2022 года. С 9 августа вступил в силу запрет на экспорт из Японии в Россию автомобилей с двигателей объемом больше 1,9 литра. Под запрет попали и гибридные автомобили.

Токио, Наталья Рязанова

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