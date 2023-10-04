В России впервые за полтора года сократился объем наличных на руках у населения

Объем наличных денег на руках у россиян сократился впервые с весны 2022 года. Об этом свидетельствует статистика Центробанка. Эксперты связывают это с резким ростом ставок по вкладам.

Объем наличных денег в обращении в сентябре 2023 года сократился на 21,6 млрд рублей, пишет РБК со ссылкой на данные ЦБ РФ. Возврат денег в банковскую систему, не обусловленный сезонными факторами, наблюдается впервые с весны прошлого года – тогда в марте, апреле и мае россияне активно пополняли счета и депозиты на фоне резкого роста ключевой ставки.

По словам экспертов, отток в наличность стал замедляться еще в августе, а в сентябре начала формироваться обратная тенденция. Люди если не понесли деньги в банки, то хотя бы перестали их выносить. Во многом это связано с резким повышением процентных ставок: отток в наличность замедляется из-за увеличения доходности депозитов и роста сберегательной активности населения.

Аналитики не считают этот процесс устойчивым. Некоторое усиление интенсивности такой конверсии в октябре-ноябре возможно с учетом отложенного эффекта повышения ключевой ставки и допущений ее дальнейшего роста – банки пересматривают ставки по вкладам не мгновенно. После повышения ставки ЦБ признаки перехода к сберегательному поведению наметились, но нет однозначного ответа, были ли меры регулятора достаточными.

Москва, Зоя Осколкова

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