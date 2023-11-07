российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 7 ноября 2023, 11:35 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

В России подорожает белорусское сливочное масло

Белоруссия снова повысила экспортные цены на сливочное масло для России. Об этом сообщается в постановлении министерства сельского хозяйства и продовольствия республики.

«С 4 ноября минимальная стоимость поставок сливочного масла жирностью 80% и более составляет 520 российских рублей за 1 кг (ранее – 510 рублей), жирностью от 72% до 80% – 470 рублей за 1 кг (460 рублей)», – говорится в документе, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.

Кроме того, повысится стоимость сгущенного молока (сливок) жирностью более 1,5% до 300 рублей с 295 рублей за 1 кг.

Вместе с тем, цены на иную молочную продукцию и мясо крупного рогатого скота при поставках в Россию остались прежними.

Минск, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Рост цен

Производителям ряда продуктов запретили менять объем упаковки / В России могут вырасти цены на рыбу из-за пошлин на судовое топливо / «Часть экономики умрет…» Повышение ключевой ставки ЦБ не остановит рост инфляции / В России готовят запрет на экспорт отдельных видов мяса птицы и яиц (ОБНОВЛЕНО) / Домашний интернет может подорожать на 10-15% / Объемы выдачи ипотеки в России снова побили рекорд в ожидании подорожания жилья / Производители курятины начали снижать оптовые цены – ФАС / Эксперт ожидает рост цен на красную икру до 15% к Новому году

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Экономика, Белоруссия, Рост цен,