В России подорожает белорусское сливочное масло

Белоруссия снова повысила экспортные цены на сливочное масло для России. Об этом сообщается в постановлении министерства сельского хозяйства и продовольствия республики.

«С 4 ноября минимальная стоимость поставок сливочного масла жирностью 80% и более составляет 520 российских рублей за 1 кг (ранее – 510 рублей), жирностью от 72% до 80% – 470 рублей за 1 кг (460 рублей)», – говорится в документе, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.

Кроме того, повысится стоимость сгущенного молока (сливок) жирностью более 1,5% до 300 рублей с 295 рублей за 1 кг.

Вместе с тем, цены на иную молочную продукцию и мясо крупного рогатого скота при поставках в Россию остались прежними.

Минск, Зоя Осколкова

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