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Вторник, 7 ноября 2023, 15:54 мск

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Китай ввел контроль за торговлей стратегическими товарами

Китай установил новые правила торговли стратегическими товарами. Об этом сообщили в министерстве коммерции КНР.

Статистический контроль устанавливается с 31 октября и будет действовать в течение двух лет. В список товаров попали импортируемые нефть, железная руда, медный концентрат и калийные удобрения, а также экспортируемые редкоземельные элементы, передает ТАСС.

Компании, которые занимаются торговлей перечисленными товарами, обязаны предоставлять компетентным органам Китая ключевые данные о внешнеторговой деятельности. Все сведения будут поступать в Китайскую торговую палату по импорту и экспорту металлов, минералов и химической продукции (CCCMC).

Ранее подобные правила уже применялись в отношении 14 видов иной продукции, среди которых были соевые бобы, рапс, соевое, пальмовое и рапсовое масло, свинина, говядина, баранина и другое. В отношении всех этих товаров продолжают действовать те же условия.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Китай

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