Каждая пятая крупная компания в России планирует повысить цены на свою продукцию

В третьем квартале 23% крупных компаний в России заявили, что собираются повышать отпускные цены на свою продукцию для сохранения эффективности работы. Об этом сообщается в результатах мониторинга Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Количество фирм, заявивших о планах повысить цены, стало максимальным после первого квартала 2022 года, когда на фоне специальной военной операции и санкций показатель достигал 35%. При этом с июля 2023 года доля таких компаний выросла на 10 процентных пунктов, с 13,7%, передает РБК.

«О возможном снижении цен в текущих условиях заявил только один респондент», – отмечается в мониторинге. По данным Росстата, по итогам сентября цены производителей промышленных товаров выросли на 4,7% к августу и на 16,7% в годовом выражении.

По словам экспертов, наибольший вклад в рост стоимости товаров внес слабеющий по отношению к иностранным валютам рубль. Повлияло на цены и ужесточение денежно-кредитной политики Центробанком: в связи с повышением ключевой ставки у компаний растут издержки на финансирование оборотного капитала.

Вместе с тем, выросла и доля компаний, которые планируют сокращать траты на персонал, – с 5% в июле до 17% в октябре, следует из мониторинга. В основном эти организации собираются ограничиться сокращением найма сотрудников.

Кроме того, в РСПП зафиксировали снижение интереса организаций к разработке программ импортозамещения: доля респондентов, которые планируют ими заниматься, снизилась с 32% во втором квартале 2023 года до 29% в третьем. В то же время востребованность внедрения энергосберегающих технологий, напротив, выросла: с 34 до 39% соответственно.

Москва, Зоя Осколкова

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