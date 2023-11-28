Аналитики предсказали замедление экономического роста более чем вдвое

В 2024 году российскую экономику ждет замедление темпов роста, ВВП увеличится на 0,5-1,3%, прогнозируют в АКРА. Ожидания аналитиков пессимистичнее консервативного прогноза Минэкономразвития. Основная причина – предельная загрузка мощностей производства и исчерпание роста занятости.

В 2023 году ВВП продемонстрирует восстановительный рост на 3-3,2%, считают в АКРА. Это в целом совпадает с риторикой властей: президент Владимир Путин в середине ноября заявил, что в текущем году экономика вырастет более чем на 3%. По предварительной оценке, за девять месяцев текущего года ВВП России вырос на 2,8%, сообщил в конце октября премьер-министр Михаил Мишустин. Позднее в Минэкономразвития улучшили эту оценку до 2,9%, передает РБК.

На горизонте будущей трехлетки сохранится высокая загрузка существующих мощностей и трудовых ресурсов, что обуславливает замедление темпов роста экономики. Минэкономразвития прогнозирует увеличение ВВП на 2,3% по итогам 2024 года в базовом сценарии и на 1,4% – в консервативном. Прогноз экономистов оказался пессимистичнее. В то же время ожидания АКРА в целом соответствуют прогнозу Банка России, которым закладывается рост ВВП в 2024 году в диапазоне 0,5-1,5%, а в 2025-м – 1-2%.

«В 2023 году рост был циклическим в том смысле, что безработица продолжала падать до исторически минимальных значений, а предприятия отчитывались, что у них все меньше свободных производственных мощностей. 2022 год был относительно низкой базой, с которой легче было расти. Эти же драйверы роста – рост занятости – в таком же объеме, скорее всего, будут уже недоступны», – поясняет один из авторов прогноза, директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов.

По словам экспертов, секторы, которые обеспечивали восстановление и дальнейший рост экономики в недавнее время, уже растут с перегревом – выше своего потенциала и исторического тренда. Возможности дальнейшего наращивания выпуска в них ограничены, а рост производства в этих секторах сопряжен со все меньшей отдачей на капитал и труд.

Кроме того, среди причин замедления экономики также называют ужесточение денежно-кредитной политики и существенное замедление темпов кредитования в следующем году до 5-10% с 17-20% в нынешнем.

В то же время потребление домохозяйств в реальном выражении в 2024 году не изменится или немного снизится. На фоне более медленного роста реальных располагаемых доходов в следующем году по сравнению с 2023-м, вероятнее всего, произойдет и увеличение нормы сбережения. Это станет реакцией на высокие краткосрочные процентные ставки и меры, ужесточающие подходы к кредитованию домохозяйств.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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