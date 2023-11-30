На российских АЗС резко подорожало дизельное топливо

За предыдущую неделю зафиксирован рост цен на дизельное топливо в 58 регионах России. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на данные Росстата. Депутаты хотят вновь предложить правительству ввести запрет на экспорт дизеля, чтобы исправить ситуацию.

С 21 по 27 ноября цены на дизель в рознице увеличились в 58 регионах РФ. Самый высокий скачок зафиксирован в Магаданской области – на 4,79 рубля за литр, Забайкальском крае – на 1,12 рубль, Амурской области – на 98 коп., Приморском крае – на 95 коп., Камчатке – на 79 коп., Хакасии – на 70 коп., Иркутской области – на 60 коп., Хабаровском крае – на 49 коп., Сахалинской области – на 47 коп. В Москве цены выросли 6 коп. Средняя стоимость ДТ в стране на 27 ноября составила 64,26 рублей за литр.

Резкое подорожание обусловлено снятием запрета на экспорт. Топливо растет в цене на мировых рынках, поэтому выгодно поставлять свою продукцию за рубеж, но это негативно сказывается на внутреннем рынке. В комитете по энергетике Госдумы готовы вновь поставить вопрос перед правительством о введении запрета на экспорт, если рост цен на дизель внутри России будет значительным.

«К сожалению, то, что цены начали расти, а принятые меры по их сдерживанию оказались временными, действительно так. Основная причина – возобновившийся экспорт нефтепродуктов за границу. Нефтегазовым компаниям выгоднее продавать туда топливо, чем внутри России. Поэтому мы фиксируем рост. Если он будет очень серьезный, то депутаты Госдумы вновь вернутся к постановке вопроса о прекращении экспорта», – подтвердил первый зампред комитета Игорь Ананских.

Есть вероятность, что крупные российские нефтяные компании сами начнут сдерживать цены на внутреннем рынке, чтобы ограничительные меры в отношении них не повторились.

«Изменение цен наблюдается по сетям АЗС, которые ранее не увеличивали розничной стоимости топлива. При этом повышение не должно превысить плановые годовые уровни инфляции. Сейчас по летнему дизельному топливу цены в среднем снизились с сентябрьских пиков до отметок весны 2023 года. Похожая тенденция к общему снижению биржевых цен наблюдается и по другим видам моторных топлив», – считают в Минэнерго.

В ведомстве добавили, что биржевые цены снижаются из-за насыщения внутреннего рынка предложением, а также после формирования товарных запасов в размере более 5 млн тонн. «Стабилизация внутреннего рынка позволила снять большую часть ограничений на экспорт моторных топлив, введенных в сентябре. Внутренний рынок полностью обеспечен предложением, Минэнерго в ежесуточном режиме мониторит ситуацию», – подчеркнули в министерстве.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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