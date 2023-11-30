Аналитикам китайских банков запретили негативные комментарии об экономике КНР

Аналитикам China International Capital Corp. запретили давать комментарии об экономике Китая, если они звучат в негативном ключе. Это касается как публичных выступлений, так и частных суждений. Об этом пишет Bloomberg.

В распоряжении агентства оказалась внутренняя записка, отправленная в исследовательский отдел банка в этом месяце. Кроме негативных прогнозов, аналитиков предостерегли от демонстрации своего роскошного образа жизни. Сотрудники также должны избегать ношения одежды люксовых брендов или разглашения своих заработков третьим лицам.

«Директива подчеркивает растущий уровень самоконтроля в китайских финансовых учреждениях после того, как власти в этом году обрушились с критикой на «гедонистический» образ жизни банкиров и приказали им соблюдать стремление президента Си Цзиньпина к общему процветанию», – говорится в статье.

CICC также посоветовал аналитикам с особой осторожностью обмениваться мнениями с клиентами за пределами Китая, чтобы снизить риски национальной безопасности и политические риски. Распоряжение вызывает обеспокоенность международных инвесторов тем, что Китай все больше ограничивает доступ к прозрачным данным и исследованиям во второй по величине экономике мира.

Подобные меры приняли два других крупных инвестиционных банка из КНР. Там руководители дали устные указания сотрудникам, запретив им делать негативные комментарии о внутренней экономике или хвастаться своей зарплатой. Кампания Си Цзиньпина по борьбе со взяточничеством только в этом году привела к увольнению более 100 финансовых руководителей и чиновников высшего звена.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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