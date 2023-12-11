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Понедельник, 11 декабря 2023, 15:22 мск

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Эксперты спрогнозировали рост цен на новые автомобили в 2024 году

В наступающем году новые автомобили в России продолжат дорожать. По мнению экспертов, рост цен будет не таким сильным, как в 2023 году. Об этом сообщает «Российская газета».

В текущем году стоимость машин премиального сегмента подскочила в среднем на 29%, в массовом сегменте зафиксирован рост на 22%. «Продолжения «галопирующего» роста цен мы не предвидим, но и условий для их снижения тоже нет. Будет незначительный рост в 2-3% в квартал, если с курсом нацвалюты не произойдет существенных колебаний», – рассказали собеседники издания.

Кроме того, вырастет спрос на услуги официальных дилеров, а присутствия «серых» дилеров и частных продавцов на российском рынке снизится. «Интерес со стороны клиентов к малому бизнесу уже увядает в силу сопряжения такой покупки с большим числом рисков», – поясняет эксперт.

На стоимость авто напрямую влияют текущие курсы валют. В то время как на рынке наблюдается некоторая стабилизация рубля, цены на машины также показывают умеренную динамику. В целом на стоимость транспорта, аналогично 2023 году, будут влиять курсы валют, общая доступность автомобилей, а также экономическая и геополитическая ситуации.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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