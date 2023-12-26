Европа отказывается расследовать финансовые преступления вместе с Россией

Росфинмониторинг не получает отклика от служб финансовой разведки европейских стран по расследованию международных преступлений. Таким образом, мошенники могут остаться безнаказанными, а жертвы не вернут похищенные средства.

С начала 2023 года как минимум одно расследование, инициированное российскими ведомствами, не было поддержано коллегами из других стран, рассказал в интервью РБК замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд. Службы финразведки Европы попросту отказываются от сотрудничества с РФ.

«В России наши сотрудники вместе с коллегами из правоохранительных органов вскрыли международную преступную группу. Преступления совершались в отношении граждан одной из европейских стран удаленно. Преступные доходы от этих действий также размещались в банках этой европейской страны. Сейчас не могу ее назвать, потому что процесс еще ведется. Вместе с тем были установлены более 100 потерпевших, соответственно, европейцев – это только то, что нам известно», – описал Негляд масштаб преступной схемы.

Росфинмониторинг неоднократно направлял запросы в европейские органы, но там все обращения проигнорировали. «Давайте поработаем, давайте мы предоставим вам данные, чтобы вместе привлечь этих лиц к ответственности, а вы смогли бы вернуть эти активы потерпевшим», мы, к сожалению, видим нежелание сотрудничать», – заключил замглавы российского ведомства.

24 февраля 2023 года Международная группа по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) приостановила членство России в объединении. 19 октября группа подразделений международной финансовой разведки «Эгмонт», объединяющая 170 стран, заявила, что для поддержания репутации приостанавливает членство Росфинмониторинга. 18 декабря ведомство попало под санкции Евросоюза.

«В первую очередь со стороны европейских ведомств используется тактика молчаливых отказов. Я не скажу, что это все страны, но большинство не отвечают на запросы. Получается, что в угоду политической повестке страдают граждане даже не России, а этих самых европейских стран, которые одновременно платят налоги на содержание в том числе и этих ведомств», – сказал Негляд.

Что касается санкций, то они мало повлияют на практическую работу финансовой разведки. Кроме того, новые ограничения вряд ли угрожают сотрудничеству с теми службами финансовой разведки, которые продолжают взаимодействовать с Россией, «все же трезвых голосов в мире значительно больше», отметил замглавы Росфинмониторинга.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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