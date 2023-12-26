Большинство россиян уверены, что реальный рост цен превышает официальную инфляцию

Две трети россиян считают, что цены в стране растут быстрее, чем это отражает официальный уровень инфляции. Об этом свидетельствует опрос, результаты которого публикует ТАСС.

Около половины (45%) жителей России регулярно сравнивают стоимость своего привычного набора продуктов с ценами в предыдущие месяцы. Остальные не рассчитывают точных показателей, но ощущают, что на покупку продуктов стали тратить больше.

«Согласно материалам опроса, часть опрошенных (66%) думают, что инфляция превышает официальный показатель. 34% респондентов считают, что стоимость личной потребительской корзины за последнее время изменилась незначительно», – говорится в статье.

Часть респондентов заявили, что вынуждены менять свое потребительское поведение, чтобы экономить средства.

По словам аналитиков, официальные значения инфляции действительно могут отличаться от личных представлений граждан, так как показатели рассчитываются в среднем по стране и не учитывают особенности каждого региона. Потребитель может рассматривать официальную инфляцию, как инструмент, который помогает ориентироваться в динамике цен, выстраивать адекватную стратегию поведения и планировать личный бюджет.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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