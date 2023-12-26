российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 26 декабря 2023, 09:37 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

Большинство россиян уверены, что реальный рост цен превышает официальную инфляцию

Две трети россиян считают, что цены в стране растут быстрее, чем это отражает официальный уровень инфляции. Об этом свидетельствует опрос, результаты которого публикует ТАСС.

Около половины (45%) жителей России регулярно сравнивают стоимость своего привычного набора продуктов с ценами в предыдущие месяцы. Остальные не рассчитывают точных показателей, но ощущают, что на покупку продуктов стали тратить больше.

«Согласно материалам опроса, часть опрошенных (66%) думают, что инфляция превышает официальный показатель. 34% респондентов считают, что стоимость личной потребительской корзины за последнее время изменилась незначительно», – говорится в статье.

Часть респондентов заявили, что вынуждены менять свое потребительское поведение, чтобы экономить средства.

По словам аналитиков, официальные значения инфляции действительно могут отличаться от личных представлений граждан, так как показатели рассчитываются в среднем по стране и не учитывают особенности каждого региона. Потребитель может рассматривать официальную инфляцию, как инструмент, который помогает ориентироваться в динамике цен, выстраивать адекватную стратегию поведения и планировать личный бюджет.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Рост цен

В Россию поступила вторая партия куриных яиц из Азербайджана / В США возник дефицит сахара из-за засухи / Обнищание населения: депутат Госдумы оценил последствия повышения ключевой ставки Центробанка / Кондитеры предупредили о росте цен на шоколад / Продуктовая корзина подорожала на 5,3% за год / «Перебоев с поставками не отмечается»: в Минсельхозе России заявили о снижении и стабилизации цен на моторное топливо для аграриев / Эксперты спрогнозировали рост цен на новые автомобили в 2024 году / Правительство «просыпается»: ФАС готовит санкции за необоснованный рост цен на продукты

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Экономика, Рост цен,