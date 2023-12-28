Российские птицефабрики стали производить меньше мяса и яиц

Росстат зафиксировал снижение производства птицы и яиц. Об этом говорится в докладе статведомства о социально-экономическом положении России за 11 месяцев 2023 года.

Российские сельхозорганизации в ноябре реализовали 2,8 млрд яиц, что на 1,8% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года, и на 2,5% ниже показателя октября этого года. С период с января по ноябрь динамика наблюдалась положительная – рост реализации яиц составил 1,9%, до 31,3 млрд штук.

Тем временем, поголовье птицы на конец ноября 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 0,5%.

По данным Росстата, в ноябре было реализовано 1,1 млн тонн скота и птицы на убой, что на 0,7% больше в годовом выражении, однако на 0,6% меньше, чем в октябре 2023 года. За 11 месяцев продажа выросла на 3,1%, до 12,1 млн тонн.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube