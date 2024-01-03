В Россию привезли первую партию яиц из Турции

Россельхознадзор проконтролировал первую поставку турецких столовых яиц в Россию. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«3 января через пункт пропуска «Яраг-Казмаляр» ввезена первая партия пищевого яйца из Турции в количестве 19,36 тонны (316 800 штук) для дальнейшей реализации на территории России», – сказано в сообщении.

Россельхознадзор ранее выдал разрешение на ввоз пищевых яиц 21 турецкому предприятию. С 29 декабря ведомство открыло поставки инкубационного яйца с шести турецких предприятий.

Напомним, в конце декабря в Россию поступили две партии яиц из Азербайджана.

Российские власти приняли решение об открытии отечественного рынка для экспорта пищевого яйца на фоне резкого повышения цен на этот вид продукции внутри страны. Общий объем поставок может составить 1,2 млрд штук.

По данным Росстата, за 11 месяцев прошлого года цены на куриные яйца в целом по России выросли на 36,5%. Как сообщал «Новый День», Крым стал в России лидером по росту стоимости. С 1 января по 1 ноября текущего года этот продукт в республике подорожал более чем на 68%. В пятерку регионов с самым высоким ростом цен на яйца также вошли Пензенская, Псковская, Кемеровская области и Кабардино-Балкария.

Минсельхоз России ожидает стабилизации цен на яйца после Нового года.

Ранее генпрокурор РФ Игорь Краснов инициировал проверку деятельности производителей куриных яиц и розничных продавцов этой продукции из-за значительного роста цен на пищевые яйца. Федеральная антимонопольная служба накажет производителей яиц в четырех регионах – Кузбассе, Воронежской и Ивановской областях, а также в ДНР – за необоснованный рост цен на продукцию.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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