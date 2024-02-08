В 2023 году США купили у России уран на рекордные 1,2 млрд долларов

По итогам 2023 года США приобрели у России уран на 1,2 млрд долларов, что стало максимальным уровнем за все время ведения статистики. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные американской статслужбы.

В конце прошлого года палата представителей США одобрила законопроект о введении запрета на импорт низкообогащенного урана российского происхождения, который будет действовать вплоть до 2040 года. На этом фоне в последний месяц 2023 года американцы резко нарастили закупки урана – сразу вдвое, до максимальных с марта прошлого года 193,2 млн долларов.

В результате стоимость поставок за год выросла на 43% – до нового рекорда в 1,2 млрд долларов. В абсолютном выражении Россия экспортировала 702 тонны урана против 588 тонн годом ранее.

Второй стала Германия, увеличившая экспорт на 9% – до 677 млн долларов. Тройку лидеров замыкает Великобритания, которая нарастила продажи на 19% – до 609 млн долларов. Помимо вышеупомянутых стран, в США поставляли уран Франция, Китай, Япония, Бельгия, Казахстан, Южная Африка, Индия, Чехия, Швейцария.

Ранее США признали, что зависят от ядерного топлива, импортируемого из России. Чтобы решить эту проблему, планируется увеличить производство обогащенного урана на заводе в Нью-Мексико.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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