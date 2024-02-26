Средняя ставка по кредиту в России превышает 40%

Многие российские банки продолжают скрывать от клиентов информацию о полной стоимости кредита (ПСК). Средняя ставка по займам с учетом всех опций превышает 40% годовых. Об этом пишет РИА «Новости».

Центробанк РФ требует от кредитных организаций указывать ПСК наравне с процентной ставкой в рекламных материалах и на интернет-ресурсах, но на практике многие банки это требование игнорируют и продолжают вводить клиентов в заблуждение, несмотря на риск штрафов от регулятора.

Некоторые и вовсе не упоминают размер ставки, оставляя лишь данные о предполагаемом размере месячного платежа. В ПСК помимо процентов за пользование денежными средствами входят и другие расходы – выпуск банковской карты, комиссии и оплата страховки. Все эти опции повышают реальную стоимость займа значительно выше озвученной. По оценкам аналитиков, средняя ПСК по кредитам в России сейчас превышает 40%, указывает агентство.

По словам экспертов, банки рискуют зря, не указывая полную стоимость кредита, так как чаще всего заемщики готовы взять деньги даже на невыгодных условиях, поскольку альтернативных вариантов получения средств у них может не быть.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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