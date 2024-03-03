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Воскресенье, 3 марта 2024, 11:10 мск

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Угроза вторичных санкций: товарооборот между Россией и Турцией сократился почти на треть

Товарооборот между Россией и Турцией сократился по итогам февраля почти на треть на фоне угрозы применения вторичных санкций США, передает Reuters.

Как уточняется, турецкий экспорт в Россию снизился на 33% (на $440 млн), а импорт Турцией российских товаров уменьшился на 36,65% (на $700 млн).

В публикации отмечается, что негативная динамика объясняется угрозой американских санкций. Декабрьское решение США предполагает рестрикции против зарубежных банков, помогающих проводить сделки подсанкционным лицам из России или содействующим поставкам определенных материалов и оборудования российскому военно-промышленному комплексу.

Анкара, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Турция

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