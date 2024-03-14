Поставки жемчуга в Россию за 10 лет упали в три раза

Импорт жемчуга в Россию за последние 10 лет упал более чем в три раза. Число экономик, желающий поставлять в РФ дорогостоящий материал, также снизилось. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Россия по итогам прошлого года импортировала природного и культивированного жемчуга в 3,4 раза меньше, чем 10 лет назад – на общую сумму 818 тысяч долларов, при этом количество экономик, откуда приезжала драгоценность, сократилось с семи до четырех», – говорится в статье, основанной на открытых данных.

Главным поставщиком жемчужин в 2023 году стала Армения. Также Россия закупала жемчуг у Китая, Таиланда и Гонконга. Для сравнения в 2013 году РФ импортировала жемчуг на 2,8 млн долларов из Франции, Китая, Японии, Швейцарии, Гонконга, Таиланда и Германии.

При этом Францию, Китай, Японию, Гонконг, Таиланд, Германию и Швейцарию раньше можно было назвать постоянными поставщиками жемчуга в Россию. Но в 2022 году РФ отказалась от французского и немецкого жемчуга, в 2020 году – от японского, а объемы из Швейцарии с 2014 года были небольшими, а в 2023 году и вовсе сократились до нуля.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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