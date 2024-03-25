российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 25 марта 2024, 11:54 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

Клиенты европейских ювелиров недовольны задержками из-за антироссийских санкций

Фото: Freepik

Запрет на поставку добытых в России алмазов внес хаос на международный ювелирный рынок. В основном пострадали производители украшений в Евросоюзе. Об этом пишет The Times.

По данным газеты, санкции против российских алмазов, из-за которых приходится проводить проверку происхождения драгоценных камней, привели к длительным задержкам, дополнительным расходам и недовольству клиентов. До введения запрета на выполнение заказа уходила пара дней, теперь ожидание затянулось до двух недель.

«Десять компаний уже сообщили мне, что планируют переехать в Дубай или Индию из-за этих новых правил», – заявил изданию финансовый консультант алмазной отрасли Антверпена.

При этом в Великобритании и США эта схема не работает, так как там производители ювелирных изделий сами сертифицируют страну происхождения.

Евросоюз ввел ограничения на поставку российских алмазов в рамках 12-го пакета санкций. Запрет на импорт непромышленных алмазов, добытых и обработанных на территории России, действует с 1 января 2024 года. С 1 марта вводятся поэтапные ограничения на ввоз российских алмазов, обработанных в третьих странах. Под запрет также попали украшения с бриллиантами из РФ.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Санкции против России

Посол РФ в Токио: отношения России и Японии прошли точку невозврата / Европа резко увеличила закупку алюминия в России / Банки в КНР возвращают трансакции в юанях из России / В МИД РФ назвали расизмом призыв МОК бойкотировать Игры дружбы / США и Турция договорились о новой схеме соблюдения санкций против России / Европейская организация по ядерным исследованиям прекращает работу с российскими специалистами / Иностранные поставщики бытовой техники запрещают перепродавать свои товары в Россию / Поставки жемчуга в Россию за 10 лет упали в три раза

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Россия, Экономика, Европа, Санкции против России,