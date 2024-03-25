Клиенты европейских ювелиров недовольны задержками из-за антироссийских санкций

Запрет на поставку добытых в России алмазов внес хаос на международный ювелирный рынок. В основном пострадали производители украшений в Евросоюзе. Об этом пишет The Times.

По данным газеты, санкции против российских алмазов, из-за которых приходится проводить проверку происхождения драгоценных камней, привели к длительным задержкам, дополнительным расходам и недовольству клиентов. До введения запрета на выполнение заказа уходила пара дней, теперь ожидание затянулось до двух недель.

«Десять компаний уже сообщили мне, что планируют переехать в Дубай или Индию из-за этих новых правил», – заявил изданию финансовый консультант алмазной отрасли Антверпена.

При этом в Великобритании и США эта схема не работает, так как там производители ювелирных изделий сами сертифицируют страну происхождения.

Евросоюз ввел ограничения на поставку российских алмазов в рамках 12-го пакета санкций. Запрет на импорт непромышленных алмазов, добытых и обработанных на территории России, действует с 1 января 2024 года. С 1 марта вводятся поэтапные ограничения на ввоз российских алмазов, обработанных в третьих странах. Под запрет также попали украшения с бриллиантами из РФ.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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