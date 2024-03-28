Иностранные компании потеряли более 100 млрд долларов из-за ухода из России

Иностранные компании, ушедшие с российского рынка из-за спецоперации на Украине, потеряли более 107 млрд долларов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на исследование Йельской школы менеджмента.

В августе прошлого года убытки и упущенная прибыль западных корпораций от ухода из России оценивалась в 80 млрд долларов. С тех пор потери выросли на треть, свидетельствуют данные, полученные из отчетов бизнеса.

По данным Йельской школы менеджмента, с начала СВО из РФ ушли около 1 тысячи иностранных компаний, еще сотни приостановили деятельность на российском рынке и продолжают работать над выходом.

По словам аналитика консалтинговой фирмы по глобальным рискам S-RM Йена Месси, компаниям, планирующим уход из России, грозят новые трудности, им придется смириться с крупными списаниями и убытками на фоне ужесточения антироссийских санкций и ослабления военной поддержки Украины со стороны США и их союзников.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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